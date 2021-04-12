Весенний призыв на военную службу стартовал в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

В этом году призыв продлится до 15 июля. По распоряжению Губернатора Алексея Островского в регионе создано 27 муниципальных призывных комиссий и одна областная – ее возглавляет лично глава региона.

Отдавать долг Родине планируют призвать более 5 тысяч юношей при норме в 1500 человек. Из них около 240 - специалисты, подготовленные по военно-учетным специальностям в ДОСААФ.

- Смолянам предстоит служить во всех родах и видах Вооруженных Сил РФ: Сухопутных войсках, Воздушно-космических силах, ВМФ, ВДВ, Войсках специального назначения, частях Росгвардии. Кроме того, в ходе весеннего призыва 10 юношей будут направлены для комплектования Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, - сообщили в администрации региона.

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