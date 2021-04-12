Две улицы в Смоленске завтра останутся без холодной воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две улицы в Смоленске завтра останутся без холодной воды. Это 2-я Вяземская д. 3, 4, 5, 14, 14а и Нахимова д. 4, 6. Коммунальный ресурс приостановят с 09.30 и до окончания работ.

Причина отключения воды – работы на линии, сообщает «Горводоканал».

Подвоз воды будет организован по заявкам жильцов, справки по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

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