Более 150 светодиодных светильников хотят установить у школ в Смоленске. Фото: из архива издания.

Светильники не только сделают школьные территории безопасными и комфортными, но и позволят городу экономить на потреблении электроэнергии, говорят в администрации региона.

Отмечается, что светильники CORVETTE LED произведены МГК «Световые Технологии», одним из лидеров светотехнического рынка России. Эта компания знакома смолянам – в 2020 году подрядчик реализовал проект по замене уличного освещения в областном центре. Тогда были заменены 14603 консольных светильника, подключенных к муниципальным сетям, установлены шкафы управления наружным освещением.

А детскую музыкальную школу № 5 имени В.П. Дубровского и Детскую школу искусств № 8 имени Д.С. Русишвили города Смоленска оснастят новыми музыкальными инструментами.