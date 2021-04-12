Смоленскэнерго работает над повышением качества электроснабжения. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» работает с потребителями Смоленской области в части соблюдения требований к качеству электроэнергии, сообщает пресс-служба компании.

Постоянное внимание уделяется вопросам соответствия качества передаваемой потребителям электроэнергии требованиям ГОСТ. Согласно утвержденному план-графику специалистами отдела мерологии и качества электроэнергии проводится мониторинг качества электроэнергии с применением специальных средств измерений показателей качества электроэнергии. В 2020 году были проведены 782 плановых измерения в центрах питания (секции шин 10 кВ и 6 кВ) и 1586 измерений на трансформаторных подстанциях (секции шин 0,4 кВ).

Разработанная энергетиками система управления качеством электрической энергии помогает работать на предупреждение поступления жалоб от потребителей на качество электроэнергии. Работу по поступившим жалобам потребителей энергетики проводят оперативно. В 2020 году в адрес филиала поступило 162 обоснованные жалобы на качество электрической энергии, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Особое внимание в филиале уделяют реализации технических мероприятий, направленных на улучшение качества электроэнергии. В прошлом году Смоленскэнерго были разработаны и успешно реализованы мероприятия на 211 объектах районов электрических сетей. Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения потребителей энергосистемы Смоленской области.

Подтверждением эффективности функционирования внедренной системы управления качеством электрической энергии является получение филиалом в декабре 2020 года сертификата качества электрической энергии, отпускаемой потребителям.

Выполнение работ по метрологическому обеспечению средств измерений и приборов учета электроэнергии необходимо для получения достоверных результатов измерений, точных данных при коммерческом и техническом учете электроэнергии и является залогом обеспечения бесперебойного функционирования оборудования энергосистемы. В рамках метрологического обеспечения производства и в целях определения точности средств измерений в 2020 году была выполнена поверка 1865 единиц средств измерений, в том числе 75 приборов учета электрической энергии, калибровка 1228 средств измерений. Выполнено восстановление работоспособности 119 средств измерений.

При необходимости проверки качества электроэнергии просим официально подать заявку по телефону бесплатной линии Единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Реклама.

СПРАВКА

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.