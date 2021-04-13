В Смоленске СКР изучает в обстоятельствах падения ребенка с 3 этажа школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об инциденте рассказал губернатор Алексей Островский в социальных сетях.

ЧП произошло на минувшей неделе в селе Вязьма-Брянская - шестиклассница выпала из окна 3 этажа школы.

- За гранью моего понимания, где в этот момент находились педагоги и как они могли допустить подобное? - написал глава региона.

Губернатор поручил своему профильному заместителю Вите Хомутовой и главе района Инне Демидовой «погрузиться» в причины, которые спровоцировали эту «возмутительную ситуацию». Также готовится обращение в адрес прокурора Смоленской области с просьбой организовать соответствующую проверку.

Ранее «КП» писала, что «ВАЗ-2114» сбил 10-летнего ребенка на велосипеде под Смоленском.