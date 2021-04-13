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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 8:24

COVID-19 обнаружили на 9 территориях в Смоленской области

По числу заболевших лидирует Смоленск, в районах области фиксируются единичные случаи
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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COVID-19 обнаружили на 9 территориях в Смоленской области.

COVID-19 обнаружили на 9 территориях в Смоленской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Плюс» 20 новых заболевших коронавирусом за последние сутки выявлено в Смоленске, четыре случая в Рудне, три – в Вязьме, по два – в Сафонове и Красном и по одному – Демидове, Ярцево, Починке и Холм-Жирках.

Фото: Стопкоронаиврус.рф.

Итого 28 564 заболевших за все время наблюдений, из них 11 612 приходится на Смоленск. 806 человек погибли, сообщает региональный Оперативный штаб.

Ранее стало известно, что Россия планирует прекратить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Причиной называют стремительный рост больных.