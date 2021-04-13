Смолянин за поездку на такси заплатил 10 тысяч рублей

Смолянин за поездку на такси из Москвы в Смоленск заплатил 10 тысяч рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Смолянин за поездку на такси из Москвы в Смоленск заплатил 10 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Смоленской области. После заказа машины по интернету с потерпевшим связался водитель и сообщил, что для оплаты поездки необходимо ввести реквизиты банковской карты.

- 22-летний заявитель выполнил все условия, после чего с его счёта списались денежные средства в сумме 10 000 рублей. А злоумышленник перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники полиции проводят проверку, запрошены транзакции денежных средств.

А Ленинский районный суд рассматривает дело по организации незаконных азартных игр в Смоленске. На скамье подсудимых 17 человек. Доход организации составил более 12 млн рублей.