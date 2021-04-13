Игорь Маковский оценил противопаводковые меры в зонах присутствия «Россети»

Фото: предоставлено героем публикации.

В ходе еженедельного оперативного совещания генеральный директор обществ заслушал доклады по теме прохождения паводка в зоне операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Напомним, что в середине марта руководитель энергокомпаний поставил задачу взять под усиленный контроль территории, где ожидалась максимальная интенсивность половодья. Это ряд районов Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Республики Удмуртия. По решению Штаба Обществ были проведены тренировки по отработке действий, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения данных регионов. Энергетики осмотрели переходы линий электропередачи через реки, проверили состояние фундаментов и защиты оснований от ледохода у опор, подверженных подтоплению и размыву.

Игорь Маковский поблагодарил коллег за системную работу и поручил продолжать постоянный мониторинг ситуации на местах.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось избежать внештатных ситуаций на энергооборудовании в период снеготаяния. Паводок еще не закончился, но уже сейчас необходимо проводить мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду. Речь идет об осмотре оборудования, проверке средств пожаротушения и отработке совместных действий с региональными управлениями МЧС России, органами исполнительной власти регионов и муниципалитетов», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Реклама.