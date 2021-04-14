С 14 по 17 апреля в Смоленске пройдет массовая проверка автобусов

В Смоленске пройдет массовая проверка автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации УМВД России по Смоленской области, за истекший период 2021 года количество ДТП с участием автобусов в регионе выросло. Так, в начале года зарегистрировано 45 ДТП, что на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Именно поэтому с 14 по 17 апреля в регионе будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на снижение уровня аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждение и пресечение нарушений ПДД и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД будут проверять техническое состояние автобусов, соблюдение водителями установленных режимов труда и отдыха, прохождение технического осмотра, уровень их профессиональной подготовки, соблюдение правил дорожного движения. На постоянном контроле у Госавтоинспекции находятся детские перевозки.

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