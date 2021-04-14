В Красном Бору в Смоленске построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Фото: Пресс-служба администрации Смоленска.

В Красном Бору в Смоленске планируется открытие физкультурно-оздоровительного центра открытого типа. ФОК создадут в рамках реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни», государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Это поможет привлечь большое количество жителей микрорайона и не только к регулярному занятию спортом, позволит организовать физкультурно-спортивную работу для обучающихся средней школы № 5, а также проведение тренировочных занятий по футболу воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 5 на более высоком уровне.

Также в рамках вышеуказанных проектов в 2021 году будет приобретён инвентарь и оборудование спортивным школам олимпийского резерва № 2, 4 и 5 города Смоленска для занятий шорт-треком, футболом и спортивной гимнастикой на общую сумму 3 276 392 рубля, рассказали в пресс-службе администрации города.

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