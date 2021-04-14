На 9 территориях Смоленской области обнаружен коронавирус 14 марта

На 9 территориях Смоленщины обнаружен коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, новые случаи заражения обнаружены на 9 территориях Смоленской области. 25 положительных тестов на COVID-19 зафиксировали в Смоленске, по 4 - в Вязьме и Рудне, 3 в Монастырщине и 2 в поселке Красный.

В Глинке, Починке, Ярцево и Духовщинском районе отметили по 1 новому случаю заражения.

Также стало известно, что в регионе 2608 человек находятся под медицинским наблюдением. Из них 1980 - в самоизоляции, 628 - в стационаре.

Ранее "КП" опубликовала последние новости по коронавирусу в регионе на 14 апреля.