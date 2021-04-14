"Банные процедуры" для памятников начались в Смоленске

Фото: Пресс-служба администрации Смоленска.

Сегодня, 14 апреля, специалисты муниципального «Зеленстроя» начали очищать от грязи памятники Коненкову, Ленину, Федору Коню, Крыленко, воинам, защитникам и освободителям Смоленска на площади Победы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы городской администрации. - В работе используются вышка и поливомоечная машина, монументы отмывают с помощью спецсредства и щеток. Всего такие процедуры проведут на 110 объектах, в том числе памятниках, фигурах и барельефах. В случае необходимости, работы выполняются несколько раз за сезон, - рассказали в пресс-службе.

"Банные процедуры" будут проводиться не только для больших памятников. Также осуществляется уход за гранитно-полированными поверхностями во всех парках и скверах города.

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