Погода в Смоленской области 15 апреля: будет облачно и дождливо

"КП" публикует информацию о погоде в Смоленской области 15 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

15 марта в Смоленске и области ожидается облачная погода, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Ночью ожидаются осадки в виде небольшого дождя, днем - умеренный дождь. Ветер подует северо-восточный 5-10 м/с, днем возможны порывы 14 м/с. При выходе из дома не забудьте захватить с собой зонт или дождевик.

Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +11°C…+16°C. В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +11°C…+13°C.

Читай также: "Банные процедуры" для памятников начались в Смоленске.