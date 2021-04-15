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Общество15 апреля 2021 7:52

«Сплошные проверки» водителей пройдут 15 апреля в Смоленске

Сотрудники ГИБДД устроят операцию на улице Кутузова
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Сплошные проверки» водителей пройдут 15 апреля в Смоленске.

«Сплошные проверки» водителей пройдут 15 апреля в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

«Сплошные проверки» водителей пройдут сегодня, 15 апреля, в областном центре. Дежурить экипажи будут на улице Кутузова. Согласно правилам – полицейские остановят поток машин и проверят состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее "КП" писала, что по проспекту Строителей в Смоленске ограничат движение транспорта на месяц. В районе домов 12 и 14 будут проводиться ремонтные работы.