В Десногорске пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры. Фото: пресс-служба МЧС России по Смоленской области.
14 апреля в 17:28 в Десногорске жители одной из квартир в многоквартирном доме в 1 микрорайоне почувствовали едкий запах дыма, сообщает пресс-служба МЧС России по Смоленской области.
Как оказалось, дым шел из соседней квартиры.
Не растерявшись, жильцы тут же вызвали пожарных. На помощь, буквально через 3 минуты, прибыл личный состав 15 пожарно-спасательной части.
Попав в задымленную квартиру, спасатели нашли 65-летнего мужчину, который уснул, а дым шел от оставленной на электрической плите еды в кастрюле.
Огнеборцы оперативно вывели мужчину из помещения на свежий воздух и сняли с плиты кухонную утварь.
К счастью, никто не пострадал, а хозяину квартиры еще долго придется проветривать все комнаты.
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