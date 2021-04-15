В Десногорске пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры. Фото: пресс-служба МЧС России по Смоленской области.

14 апреля в 17:28 в Десногорске жители одной из квартир в многоквартирном доме в 1 микрорайоне почувствовали едкий запах дыма, сообщает пресс-служба МЧС России по Смоленской области.

Как оказалось, дым шел из соседней квартиры.

Не растерявшись, жильцы тут же вызвали пожарных. На помощь, буквально через 3 минуты, прибыл личный состав 15 пожарно-спасательной части.

Попав в задымленную квартиру, спасатели нашли 65-летнего мужчину, который уснул, а дым шел от оставленной на электрической плите еды в кастрюле.

Огнеборцы оперативно вывели мужчину из помещения на свежий воздух и сняли с плиты кухонную утварь.

К счастью, никто не пострадал, а хозяину квартиры еще долго придется проветривать все комнаты.

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