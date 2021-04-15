В Смоленске список внутриквартальных проездов для ремонта определят жители. Фото: из архива администрации Смоленска.

Планы по ремонту обсудили депутаты на заседании фракции «Единая Россия» Смоленского городского Совета. На обновление проездов в 2020 году выделено более 200 миллионов рублей

Руководитель фракции Николай Шумейко сообщил, что депутаты будут контролировать качество и сроки проведения работ. В ближайшие дни этот вопрос рассмотрит профильная комиссия горсовета.

Также Аллею героев войны 1812 года ждет реставрация. В сквере заменят брусчатку и обновят цветочные клумбы.