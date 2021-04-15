На улицах Смоленска начали наносить дорожную разметку. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В апреле дорожную разметку обновили на улицах Смольянинова, Витебском шоссе, Дзержинского, Крупской, Большой Советской и Марины Расковой. Также ведется работа по нанесению осевой разметки на Витебском шоссе. В ближайшее время краска будет обновлена и на других городских магистралях, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее стало известно, что 24 апреля пройдет общероссийский субботник. Жителей города призывают выйти, чтобы навести порядки во дворах.