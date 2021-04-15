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Общество15 апреля 2021 13:00

На улицах Смоленска начали наносить дорожную разметку

Работы проводит Смоленскавтодор
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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На улицах Смоленска начали наносить дорожную разметку.

На улицах Смоленска начали наносить дорожную разметку.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В апреле дорожную разметку обновили на улицах Смольянинова, Витебском шоссе, Дзержинского, Крупской, Большой Советской и Марины Расковой. Также ведется работа по нанесению осевой разметки на Витебском шоссе. В ближайшее время краска будет обновлена и на других городских магистралях, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее стало известно, что 24 апреля пройдет общероссийский субботник. Жителей города призывают выйти, чтобы навести порядки во дворах.