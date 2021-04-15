Минтранс рассмотрит обращение Неверова о выделении средств на ремонт дорог в Вязьме. Фото: smolensk.er.ru.

Во время встреч в Вязьме депутат Госдумы Сергей Неверов поднял «дорожный» вопрос.

«Мы обратились в Росавтодор, чтобы была рассмотрена возможность выделения дополнительных средств Вязьме по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется партией «Единая Россия» совместно с Минтрансом, Автодором. Это чуть более 100 млн рублей», - рассказал Неверов.

«Мы слышим справедливые нарекания граждан, что дорожная сеть не соответствует Вязьме, как городу воинской славы. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос решится, и средства поступят в Смоленскую область», - добавил он.

Минтранс рассмотрит обращение Неверова о выделении средств на ремонт дорог в Вязьме. Фото: smolensk.er.ru.

Вместе с руководством предприятий и активистами обсудили актуальную повестку: благоустройство микрорайона Юбилейный в Вязьме, проблемы предприятий, предстоящий отчет Правительства в Госдуме. Кроме того, обсудили итоги депутатской работы. За этот период в Смоленскую область удалось привлечь более 60 млрд рублей дополнительных средств. Были охвачены различные сферы, в том числе модернизация объектов ЖКХ, которые регион не в силах реализовать самостоятельно.

«Мы практически во всех районах построили где-то новые водоводы, где-то очистные сооружения. Это важное направление, ведь улучшается и качество услуг для жителей, и обновленная инфраструктура дает развитие другим направлениям, в частности производственному сектору», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.

В Вяземском районе Неверовым привлечены средства на следующие объекты ЖКХ:

- реконструкция Бознянского водозабора Вязьмы;

- строительство водопроводных сетей в микрорайоне Новоторжский в Вязьме;

- строительство станции повышения давления на водопроводных сетях на ул. Плетникова;

- станция обезжелезивания в Кайдаково;

- новая котельная для Исаковской школы;

- на индивидуальное газовое отопление переведены многоквартирные дома по ул. Парковая в с.Вязьма-Брянская и д.Бородино.