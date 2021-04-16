17 апреля открывается сезон навигации в Смоленской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сезон навигации открывается с 17 апреля в Смоленской области, сообщает Главное управление МЧС России по Смоленской области. Владельцы водного транспорта могут спустить суда на воду. Спасители предупреждают, что прежде, чем начинать кататься, обязательно проверьте техническое состояние своего судна и наличие всех необходимых документов.

В ведомстве напоминают, что использование рек и озер для плавания маломерных судов разрешается с момента открытия и до закрытия навигации.

А в Вязьме в 2022 году планируется благоустройство набережной реки на пересечении улиц Комсомольская и Марины Расковой, а также участка вокруг озера на улице Мира. Работы осуществятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».