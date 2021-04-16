В Смоленске продолжается регистрация участников предварительного голосования. Фото: Андрей Смирнов.

Одним из них стал Роман Меленченко. Смолянин давно следит за деятельностью партии, а в прошлом году сам стал членом «Единой России» и поддерживает ее инициативы. На предварительное голосование он пошел из гражданских соображений.

«Я хочу принести пользу людям, развивать область и страну. Например, сейчас я работаю программистом и мне бы хотелось улучшить информационно-техническую базу Смоленщины, а также привлечь в регион инвестиции», - поделился Роман Меленченко.

В Смоленске продолжается регистрация участников предварительного голосования. Фото: Андрей Смирнов.

Стать кандидатом ПГ-2021 могут не только члены партии, но и беспартийные активные люди. Такие, как предприниматель Вячеслав Артюхов. Как представитель бизнеса с десятилетним стажем он ставит перед собой глобальные цели – развитие инфраструктуры родного края, улучшение качества жизни. А, как общественник, хочет помочь бездомным животным.

«Необходимо организовать эту работу в регионе более продуктивно. Привлечь средства на содержание уже существующих приютов. Например, необходима финансовая поддержка «Верности», с работой которого я хорошо знаком. Все животные, которые пострадали из-за чужой безответственности, должны получать заботу и уход», - рассказал Вячеслав Артюхов.

Оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал уже 28 кандидатов. Они представляют разные районы области. Одна из основных задач ПГ-2021 - создать эффективную программу действий, в которую каждый из участников внесет предложения, исходя из опыта работы в своей сфере.

«Наши кандидаты - это учителя и врачи, предприниматели и волонтеры, студенты и пенсионеры. Это люди, которым небезразлична жизнь Смоленщины. Они понимают, что победителей будет немного. Но готовы участвовать в предварительном голосовании, чтобы отразить в программе, которая по итогам процедуры будет сформирована партией, свои чаяния и просьбы людей, которые к ним обращаются. Ведь и многие наши кандидаты являются депутатами различных уровней. Все участники смогут внести в единую программу то, что важно и насущно для каждого уголка нашей Смоленщины», - пояснил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Также он призвал членов оргкомитета стать выборщиками предварительного голосования. Регистрация избирателей стартует на сайте pg.er.ru уже 19 апреля.