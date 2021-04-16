Семью года выберут в Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Смоленской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Семья года», сообщает пресс-служба администрации региона. Главная цель семейного соревнования – укрепление ценностей в обществе.

В этом году конкурс пройдет по пяти номинациям – «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Региональный отбор состоится с 20 по 28 мая 2021 года. Награждение победителей запланировано на конец июля 2021 года.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте департамента по соцразвитию.

Также в Смоленске продолжается регистрация участников предварительного голосования.