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Общество16 апреля 2021 9:47

Здание Смоленского кожно-венерологического диспансера ждет ремонт

Работы пройдут на фасаде здания
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Здание Смоленского кожно-венерологического диспансера ждет ремонт, сообщает департамент здравоохранения региона в соцсетях. Будут выполнены работы на фасаде и прилегающей территории. Также запланирована уборка внутренних помещений, благоустройство территории внутреннего двора и внешней прилегающей территории, санитарная обрезка деревьев и кустов и очистка клумб.

План работ уже согласован, отмечают в пресс-службе департамента.

Ранее "КП" писала, что 17 апреля открывается сезон навигации в Смоленской области. Владельцы водного транспорта могут спустить суда на воду (подробнее).