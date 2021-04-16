Здание Смоленского кожно-венерологического диспансера ждет ремонт, сообщает департамент здравоохранения региона в соцсетях. Будут выполнены работы на фасаде и прилегающей территории. Также запланирована уборка внутренних помещений, благоустройство территории внутреннего двора и внешней прилегающей территории, санитарная обрезка деревьев и кустов и очистка клумб.

План работ уже согласован, отмечают в пресс-службе департамента.

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