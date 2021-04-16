В Смоленске на улице Соболева вновь чуть не произошел пожар из-за сигареты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 15 апреля около 15:00 на улице Соболева в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Житель четырехэтажки почувствовал запах дыма из квартиры соседа, мужчина немедля вызвал пожарных.

Прибывшие огнеборцы вскрыли дверь, внутри однокомнатной квартиры на первом этаже находился мужчина, тлели постельные принадлежности на диване.

Было очевидно, что разгорались они из-за непотушенной сигареты.

Угрозу пожара быстро ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Примечательно, что выезд пожарных по этому адресу далеко не первый.

Ранее в Десногорске пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры.