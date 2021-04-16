В Смоленске отец снова может видеть 5-летнего сына благодаря приставам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации УФССП России по Смоленской области, после расторжения брака несовершеннолетний ребенок проживал с матерью. При этом суд разрешил отцу проводить время с ребенком в выходные и праздничные дни с возможностью посещения культурно-развлекательных мероприятий.

Кроме того, суд обязал мать не препятствовать общению бабушки с пятилетнем внуком.

Однако, смолянка сознательно игнорировала судебное решение. Гражданка не позволяла отцу и бабушке навещать ребенка. Судебный пристав неоднократно проводил разъяснительные беседы с должницей, однако это не помогало. Женщина ссылаясь на плохое самочувствие ребенка отказывалась от встреч мальчика с родственниками.

Тогда ей назначили штраф, который мать добровольно оплатила.

Проводя очередную беседу с женщиной, судебный пристав убедил ее в необходимости добровольного исполнения судебного решения, чтобы не травмировать психику мальчика. После этого мать позволила встретиться внуку с бабушкой, а отцу с сыном.

В настоящий момент мать больше не воспрепятствует этим встречам.

Ранее в Смоленской области задержали мужчину, находившегося в розыске.