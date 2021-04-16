Дистанционные мошенники похитили у смолян более 900 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первой жертвой дистанционного мошенника стал 31-летний смолянин. Он сообщил в полицию о том, что ему позвонил лжесотрудник банка, который предложил перевести деньги на «безопасный» счет.

Звонивший ввел мужчину в заблуждение и он самостоятельно перечислил 500 тысяч рублей на абонентские номера, продиктованные злоумышленником.

По той же схеме дистанционные мошенники обманули жителей Ярцево и Смоленска. Завладев реквизитами карты, лжесотрудники банка похитили около 400 тысяч рублей.

В полицию за помощью обратилась 54-летняя смолянка, которая рассказала, что ей так же позвонил лжесотрудник банка и предложил услугу защиты денег от несанкционированных списаний. Женщина перевела около 70 тысяч рублей на абонентские номера, привязанные к счету злоумышленника.

Ранее двое смолян перевели мошенникам 4,5 млн рублей.