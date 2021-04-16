На Смоленщине промышленное производство в марте 2021 выросло на 12%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промышленное производство в марте 2021 года выросло на 12% по сравнению с мартом 2020 года и на 21,7% по сравнению с февралем 2021 года, сообщает Смоленскстат.

В целом за январь-март 2021 года рост составил 5,5%.

Положительную динамику в I квартале 2021 года продемонстрировали все виды экономики, кроме добычи полезных ископаемых (падение производства на 13,4%).

В наибольшей степени вырос сектор с водоснабжением; водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов (на 25,8%).

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха выросло на 6,4%.

По остальным видам экономики падение производства составило от 2 до 8%.

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