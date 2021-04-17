В Смоленске оцепили улицу из-за сообщений о стрельбе

Фото: Подслушано Смоленск ВКонтакте.

В пятницу, 16 апреля, в соцсетях смоляне поделились информацией о том, что на улице Пригородная недалеко от центра города были слышны звуки стрельбы. По словам горожан, неизвестные стреляли, а позже скрылись внутри дома.

На место случившегося оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и перекрыли улицу, чтобы не подвергать риску других смолян. Как выяснилось позже, стрельбу из окна одной из квартир открыли молодые люди.

Как пояснили в региональном УМВД России местным СМИ, стреляли двое молодых мужчин, и оба они были в состоянии алкогольного опьянения. Огонь был открыт из окна квартиры в доме №18 ул.Пригородной.

Стрелков задержали, они будут привлечены к ответственности перед законом.