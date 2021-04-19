Движение транспорта на улице 25 Сентября в Смоленске частично перекроют. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

С 19 апреля до 9 мая в районе дома №68 по улице 25 Сентября частично перекроют движение транспорта. Изменения в организации движения произойдут из-за дорожных работ, сообщает городская администрация.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее продумать маршруты движения.

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