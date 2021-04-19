19 апреля в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики из центра мониторинга рассказали о погоде на ближайшие сутки в регионе. 19 апреля в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

- Ветер северо-восточного направления, 7-12 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет, - рассказали в Смоленском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем в области столбики термометра поднимутся до отметки +15 градусов выше нуля, в столице региона – до +14-ти.

Что касается отдельных районов области, то в минувшие сутки теплее всего было в Вязьме, Гагарине и Сафонове – там градусники накалялись до +18.

В то же время в Смоленской области открылся сезон навигации. Владельцы водного транспорта могут спустить суда на воду.