Воинское кладбище «Клинок» убрали волонтеры в Смоленске. Фото: Смоленский городской Совет.

Воинское кладбище «Клинок» убрали волонтеры в Смоленске 17 апреля. В акции также приняли участие председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова и первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, сообщает пресс-служба Смоленского городского совета.

- Приятно, что в субботнике принимает участие такое количество неравнодушной молодёжи, ведь такие мероприятия – это, не только сохранение прошлого, но и забота о будущем, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, – отметила Виктория Макарова.

Ежегодно в преддверии Дня Победы смоляне участвуют в благоустройстве мемориалов Великой Отечественной войны. Особо внимательно относятся к памятным местам, находящимся в городе-герое.

После работ по благоустройству смоляне почтили память павших воинов и возложили к их могилам цветы.

Напоминаем, что 24 апреля смолян приглашают на общероссийский субботник.

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