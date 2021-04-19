В Смоленской области сарай сгорел из-за игры ребенка с огнем. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Смоленской области сарай сгорел из-за игры ребенка с огнем, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошел вчера, 18 апреля, в районе 11.00 на улице Льнозавод в поселке Шумячи.

Мальчик играл в сарае, а когда увидел, что пламя стало распространяться по сену и старым вещам, хранящимся в постройке, испугался и сбежал.

Огонь увидели мама ребенка и соседи. Но сбить пламя им самим не удалось. Справились со стихией подоспевшие пожарные - пламя не распространилось на дом. В результате инцидента дощатый сарай 12х4 м уничтожен огнём.

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