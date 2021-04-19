Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в период майских праздников. Фото: пресс-служба МЖД.

В период майских праздников в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока компания ОАО «РЖД» назначила дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва - Смоленск.

Из Москвы в Смоленск поезд отправится 7 мая в 23:58. В обратном направлении – 3 и 10 мая в 22:56.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Можайск, Гагарин, Вязьма, Издешково, Сафоново, Ярцево.

Билеты на дополнительный поезд можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования.