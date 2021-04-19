Сотрудники налоговой службы провели семинар для налогоплательщиков

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №6 по Смоленской области провели семинар для налогоплательщиков Смоленского и Краснинского районов, чтобы рассказать о порядке участия в проходящей декларационной кампании – 2021. Особый интерес у слушателей вызвали программные средства, облегчающие предоставление отчета о доходах.

«До 30 апреля остается совсем немного времени, что заставляет обязанных принять участие в кампании поторопиться, - рассказывает начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками ИФНС Е.В.Яковлев. – Открытый личный кабинет налогоплательщика существенно облегчает задачу. Только за 10-11 апреля с его помощью в инспекцию представлены 165 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за отчужденное в 2020 году недвижимое имущество и транспортные средства».

Сотрудниками службы организованы рабочие места для граждан с доступом на официальный сайт ФНС России. Обучающие практикумы по работе с личным кабинетом, подробные инструкции налоговиков по получению электронной подписи и порядку заполнения декларации по форме 3-НДФЛ помогут участникам семинара финишировать своевременно, воспользовавшись полученным знанием и гостевым компьютером.

Напоминаем, срок представления налоговой декларации за 2020 год истекает 30.04.2021.

Подробнее узнать о порядке участия в декларационной кампании можно будет также на аналогичном семинаре 23.04.2021 в 15:00 в здании инспекции по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 25.