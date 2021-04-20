Лицей «Феникс» стал лауреатом Всероссийского конкурса. Фото: администрация Смоленской области.

Учреждение стало лучшим в номинации «Лучшая общеобразовательная организация – 2021».

Напомним, «Феникс» - это масштабный, не имеющий аналогов благотворительный проект Председателя Госдумы Вячеслава Володина. В учреждении получают бесплатное образование дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей, а также дети, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Здесь более 200 детей, работают 16 преподавателей, 16 педагогов дополнительного образования и 14 воспитателей. Помимо учебных корпусов на территории работает Дом детского творчества с актовым залом и кинотеатром на 260 мест, бассейн с четырьмя 25-ти метровыми дорожками, современный стадион и футбольное поле, летний амфитеатр и детский игровой городок с зонами отдыха в окружении вишневого сада-парка, - сообщили в администрации региона.

Дети проживают в комфортных номерах со всеми удобствами. В корпусах есть библиотека, тренажёрный зал, класс хореографии, учебные мастерские и комнаты психологической разгрузки, медицинский кабинет, две столовые.

А в октябре 2019 года в «Фениксе» построили крутую ледовую арену и новый жилой комплекс на 48 мест.

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