В Смоленске губернатор Островский провел встречу с прокурором. Фото: Людмила Баркова.

Губернатор Алексей Островский обсудил с прокурором Сергеем Карапетяном два вопроса. Первый касался ситуации, связанной с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения многоквартирного жилого дома №10Б на улице Ломоносова. Дом ввели в эксплуатацию летом 2020 года, но газ так и не был подключен. А сегодня застройщик ООО «Новострой» в ближайшее время будет признан банкротом.

Глава региона попросил прокуратуру дать правовую оценку ситуации и оказать содействие в разрешении данной ситуации.

Второй вопрос связан с выявлением фактов незаконных рубок леса в Смоленском районе (поблизости от деревень Алексеевка, Высокий Холм, Зебревицы). Участки не входят в состав земель государственного лесного фонда и их территория не охраняется.

Также была поднят вопрос с вырубкой в районе деревни Телеши. Алексей Островский обратился к прокурору с просьбой оценить правомерность этих действий с точки зрения соблюдения требований лесного законодательства, сообщает администрация региона.

Ранее «КП» писала, что 17 апреля открывается сезон навигации в Смоленской области. Владельцы водного транспорта могут спустить суда на воду.