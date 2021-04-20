Дед Мороз снимет блог в Смоленске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Из Великого Устюга он посетит Белозерск, Великий Новгород, Вологду, Вышний Волочек, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Порхов, Псков, Смоленск, Старую Руссу, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьму.

Попасть в блог смогут все желающие - можно поделиться с Дедом Морозом интересным городским преданием или уникальной историей, которые предлагают направлять в официальную группу в контакте Театр Деда Мороза. С автором самой удивительной истории дедушка встретится лично.

А в это время Лицей «Феникс» стал лауреатом Всероссийского конкурса. Интернат попал в число «500 лучших общеобразовательных организаций страны – 2021 года».