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Общество20 апреля 2021 8:40

Дед Мороз снимет блог в Смоленске

Волшебник отправляется в путешествие по городам Русской Ганзы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дед Мороз снимет блог в Смоленске.

Дед Мороз снимет блог в Смоленске.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Из Великого Устюга он посетит Белозерск, Великий Новгород, Вологду, Вышний Волочек, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Порхов, Псков, Смоленск, Старую Руссу, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьму.

Попасть в блог смогут все желающие - можно поделиться с Дедом Морозом интересным городским преданием или уникальной историей, которые предлагают направлять в официальную группу в контакте Театр Деда Мороза. С автором самой удивительной истории дедушка встретится лично.

А в это время Лицей «Феникс» стал лауреатом Всероссийского конкурса. Интернат попал в число «500 лучших общеобразовательных организаций страны – 2021 года».