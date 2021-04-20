В Смоленске драка в кафе закончилась уголовным делом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Нетрезвый посетитель кафе напал на 32-летнего мужчину накануне, сообщает УМВД России по Смоленской области. Пострадавший получил удар в лицо и написал заявление в полицию.

На допросе, мужчина пояснил, что обидчик затеял спор, а мирно разрешить ситуацию не получилось.

Полицейские изучили записи с камер в заведении и опросили работников и посетителей кафе. Под подозрения пал молодой человек 1999 года рождения из деревни Козино Смоленского района.

Задержанный объяснил стражам порядка свои действия состоянием опьянения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - рассказали в УМВД России по Смоленской области.

Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.

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