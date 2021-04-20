В Смоленске собственник дома подал в суд из-за незаконной перепланировки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ответчик занимает помещения на улице Гарабурды с 1986 года на условиях договора найма специализированного жилого фонда. А в августе 2020 года комиссия установила самовольную перепланировку и переустройство помещения санузла и бытового помещения без согласования с собственником.

Тогда последний обратился в суд. Ответчика обязали вернуть все обратно за два месяца.

Ранее "КП" писала, что смолянам стало проще зарегистрировать автомобиль. Подать заявление можно через портал Государственных услуг.