В Смоленске улицу Маяковского сделают пешеходной. Фото: Яндекс.карты.

Улицу Маяковского сделают пешеходной. Информация об изменения статуса дороги появилась в соцсетях. Движение транспорта запретят после капитального ремонта дороги. Напомним, работы запланированы на 2021 год. Срок их окончания – 30 ноября 2021 года.

В документе, опубликованном за подписью начальника управления дорожного хозяйства и строительства администрации Смоленска Натальи Майоровой, говорится, что транспорту запретят ездить на всем протяжении улицы.

Ранее «КП» писала, что три участка дорог отремонтируют в Смоленской области. Работы выполнят в рамках национального проекта.