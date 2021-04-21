В Смоленске День открытых дверей пройдет 15 мая в онкодиспансере. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рак предстательной железы (злокачественная опухоль простаты) в подавляющем большинстве случаев наблюдается у мужчин старше 50 лет (около 87%).

По данным статистики заболеваемость раком предстательной железы в России доходит до 4,5%. При этом, среди главных причин смерти данное заболевание находится на 5-м месте у мужчин в возрасте до 70 лет и на 4-м – у мужчин 70 лет и старше.

Смоляне могут пройти бесплатное обследование с 8:00 до 13:00.

Ранее "КП" писал об акции, направленной на поддержание здорового образа жизни. Первое мероприятие пройдет в парке "Соловьиная роща". Затем опыт будет растиражирован.