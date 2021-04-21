Коронавирус обнаружили на 13 территориях Смоленской области

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, новые случаи заражения сутки ранее были обнаружены на 13 территориях региона. +18 положительных тестов пришлось на Смоленск, по +8 - на Рославль и Вязьму, +6 на Сафоново и +5 на Ярцево.

В Духовщине всего 2 выявленных случая заражения COVID-19. На ещё 7 территориях региона обнаружили по 1 новому случаю.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением сутки ранее находились 2525 человек, из них 1929 - в режиме самоизоляции, 596 - в стационаре.

Ранее "КП" публиковала последние новости по коронавирусу в регионе.