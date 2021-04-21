Под Смоленском рецидивист поджег дом местной жительницы

Под Смоленском рецидивист поджог дом местной жительницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сафоновском районе Смоленской области полицейские раскрыли поджог дачного дома. Огнём полностью уничтожился дом местной жительницы 1959 года рождения.

Согласно проведённой пожарно-технической экспертизе, причиной возгорания деревянного дома стал поджог. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый, в том числе и за аналогичное преступление, безработный житель Сафоново 1979 года рождения. Он пояснил, что во время совершения преступления был пьян.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

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