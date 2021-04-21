СК возбудил уголовное дело по факту избиения врача-педиатра в Смоленске

СУ СК по региону возбудил уголовное дело по факту избиения врача-педиатра в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту избиения врача-педиатра в Смоленске. «Накануне в региональных СМИ размещена публикация о том, что в доме по улице Нормандии Неман города Смоленска мужчина напал на врача-педиатра детской поликлиники №1, который пришел по вышеуказанному адресу на вызов к ребенку. В результате врачу были причинены телесные повреждения. По данному факту СУ СК России по Смоленской области было организовано проведение доследственной проверки», - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону. В ходе проверки специалисты выяснили, что 19 апреля родители ребенка вызвали «скорую», которая после посещения пациента передала сообщение о больном ребенке в детскую поликлинику по месту его жительства. Через некоторое время к пациенту для осмотра пришёл врач-педиатр. 46-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прямо с «порога» беспричинно устроил конфликт и ударил врача по лицу. «Свой поступок подозреваемый объяснил следователю тем, что недавно в подъезде поругался с соседом и, когда в дверь позвонил незнакомый мужчина, он, не поняв, кто это, находясь в состоянии опьянения, повел себя агрессивно. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в пресс-службе СУ СК по Смоленской области.

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