Под Смоленском в заброшенном двухэтажном доме сгорела 64-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ночью, 20 апреля, жители частных домов деревни Верховье Смоленского района увидели клубы дыма, вырывающиеся из расселенного и заброшенного дома. Двухэтажное и двухподъездное здание, по словам местных жителей, пустует уже не один год.

Неравнодушные жители оперативно вызвали спасателей. По прибытии сотрудники МЧС заметили, что помещения сильно захламлены, из-за чего огонь распространяется очень быстро. Пожарным удалось вытащить из огня мужчину 1955 года рождения, находящегося в одной из квартир. В другом - соседнем помещении - было обнаружено тело погибшей женщины1957 года рождения, рассказали в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.

Ранее мы писали о том, что под Смоленском рецидивист поджег дом местной жительницы.