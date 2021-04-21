В Смоленской области акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Фото: администрация Смоленской области.

Регистрация участников в общероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» уже началась. Жители Смоленской области могут подать заявку на официальном сайте мероприятия до 12.00 7 мая.

Мероприятия пройдет 9 мая в онлайн-формате, а непосредственно шествие «Бессмертного полка» состоится в годовщину Парада Победы на Красной площади – 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Посмотреть трансляцию можно будет и по телевизору - 9 мая в 15:00 на телеканале «Регион 67». Также шествие будет транслироваться на медиаэкранах областного центра.

Получить консультацию по работе проекта можно по номеру «горячей линии» – 8 (800) 201-94-50 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.

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