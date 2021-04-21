В Смоленской области запланирована реконструкция работающих объектов водоснабжения и появление новых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава региона напомнил, что обеспечение смолян качественной питьевой водой относится к числу приоритетных направлений деятельности администрации и находится в фокусе его особого внимания. Большим подспорьем в этом вопросе являются финансовые средства, выделяемые региону как участнику федерального проекта «Чистая вода».

На данный момент в рамках проекта заключены муниципальные контракты, благодаря которым ситуация с водоснабжением ряда населённых пунктов значительно улучшится.

Так, до конца 2021 года запланировано строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания в Велиже и станции водоподготовки на станции Игоревская Холм-Жирковского района. В планах - провести реконструкцию водозабора в деревне Егорьево (со строительством нового водовода в Дорогобужском районе) и системы водоснабжения в Сычёвке. Кроме того, там построят станцию обезжелезивания и водопроводные сети. А в селе Тёмкине будет обустроена артезианская скважина.

«Также поставил задачу профильным чиновникам в обязательном порядке без всяких на то отговорок завершить работы по двухлетним контрактам, начатые в прошлом году. Речь идёт о реконструкции водозабора «Дубинин луг» с водоводами и бурением новых скважин (№1, №3) в Рославле и строительстве станции водоподготовки в деревне Быльники Смоленского района. Эти объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца этого года», - заключил глава региона.