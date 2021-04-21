Три памятника Героям Отечества установят в Смоленске

В Смоленске появятся три новых памятника. Фото: smolensk.er.ru.

Установкой памятников займется «Единая Россия». Первый памятник генералу Лукину планируют установить на пересечении улиц Кутузова и Лукина. Предварительная дата открытия – 16 мая.

Бюст первого русского летчика Михаила Ефимова планируют установить в сквере Крылатые земляки в Заднепровье. А бюст героя СССР, санинструктора Екатерины Дёминой (Михайловой) - на территории военного госпиталя, откуда начался ее боевой путь.

Узнать подробнее об идее по увековечиванию памяти и судьбе Героев можно здесь.

Ранее стало известно, что в Смоленской области акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Посмотреть шествие можно будет и по телевизору.