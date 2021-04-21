Смоленскэнерго напомнил о правилах пожарной и электробезопасности. Фото: ПАО «Россети».

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращает ваше внимание на необходимость соблюдения мер пожарной электробезопасности в быту, на дачных участках, а также в местах активного отдыха, сообщает пресс-служба компании.

Плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут привести к возгоранию сухой травы и распространению пожара на действующие электроустановки, что повлечет за собой длительный перерыв в электроснабжении.

«Запрещается: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) посторонние предметы, подниматься на опоры ВЛ, приближаться к оборванному проводу ближе 8 метров, проникать в действующие электроустановки и самовольно включать и выключать оборудование, устраивать площадки для игр, спортивные сооружения вблизи подстанций и ВЛ, возводить сооружения и проводить любые работы, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и высоковольтных подстанций, разжигать костры под линиями электропередачи или вблизи трансформаторных подстанций, без письменного разрешения Смоленскэнерго производить в охранных зонах ВЛ и/или непосредственной близости от объектов электросетевого хозяйства строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий, сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, а также производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, полевые работы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные заграждения, складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.

Будьте внимательны! Находясь рядом с подстанциями, обращайте внимание на недопустимость присутствия посторонних лиц на территории энергообъектов. При обнаружении открытого доступа на территорию подстанции (открытой двери, сломанного ограждения, сбитого замка и т. д.), неисправностей в электроустановках (падение деревьев на провода ВЛ) и оборванных или висящих проводов - просьба немедленно сообщить об этом по телефону прямой линии энергетиков Россети Центр 8-800-220-0-220», - отметили в пресс-службе.

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