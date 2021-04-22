Коронавирус выявили на 9 территориях Смоленской области

«КП» собрала актуальную «карту» коронавируса в Смоленской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

На 21 апреля коронавирус выявлен на 9 территориях Смоленской области. Из 51 нового случая 37 пришлось на областной центр. Ещё по 3 положительных теста на COVID-19 зафиксировали в Духовщине и Ельне.

В Смоленском районе и городе Ярцево обнаружено по 2 новых случая, в Кардымово, Монастырщине, Красном и Велиже - по 1.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2568 человек, из них 1974 - в режиме самоизоляции, 594 - в стационаре.