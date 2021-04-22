Жители центральных улиц Смоленска останутся без холодной воды на неопределенный срок

Жители облцентра останутся без холодной воды до окончания ремонтных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 апреля, в 10:00 утра холодную воду отключать на центральных улицах Смоленска. До окончания ремонтных работ без воды останутся здания по следующим адресам: ул. Ногина, д.32, 32а, 32б, ул. Пржевальского, д.4, 6а, 6/25, 7, 7/2, 9/27, ул. Воровского, д. 19, 21а, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, ул. Кирилла и Мефодия. Послабление давления возможно по ул. Бакунина, д.3-13, 10, 12, 14, ул. Красина, д.38а.

- Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды, - рассказали в городской администрации со ссылкой на СМУП «Горводоканал».

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